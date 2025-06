POL-ANK: Zerstochene Reifen an Autos und Fahrrädern in Anklam

Anklam (ots) -



Am heutigen Morgen gegen 08:45 Uhr erlangte die Polizei Kenntnis von Sachbeschädigungen an vier PKW und zwei Fahrrädern auf einem Parkplatz in der Lindenstraße in Anklam.



Bislang unbekannte Täter haben nach bisherigen Erkenntnissen im Zeitraum von 22 Uhr des 05.06.2025 bis 08:45 Uhr des 06.06.2025 Reifen der PKW zerstochen und Lackschäden verursacht. Auch ein Damenfahrrad und ein E-Bike wurden beschädigt.



Insgesamt entstand ein Schaden von über 5700 Euro.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.



Wer zur Tatzeit Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu Tätern geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Anklam unter der Telefonnummer 03971 251-0, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei-mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Franziska Höhne

Telefon: 03971 251 3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





