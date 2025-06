POL-NB: Nächtliche Auseinandersetzung vor dem Wohnblock

Waren (ots) -



Am Donnerstagabend gegen 23:30 Uhr erhielt das Polizeihauptrevier in Waren mehrere Anrufe über eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Carl-Hainmüller-Straße in Waren.

Als ein Streifenwagen vor Ort eintraf, konnten zwei Männer am Boden liegend angetroffen werden. Hierbei handelte es sich um einen 35-jährigen Ukrainer und einen 35-jährigen Rumänen. Während der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass sich die beiden Männer an dem Abend bei dem Rumänen zu Hause getroffen hatten und zusammen alkoholische Getränke konsumierten. In diesem Zusammenhang kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung in der Wohnung, bei der der Ukrainer den Rumänen beleidigte und daraufhin aus der Wohnung verwiesen wurde. Der 35-jährige Ukrainer beleidigte den Rumänen fortlaufend sehr lautstark von der Straße aus. Als der Rumäne daraufhin zu ihm herunter gegangen ist, griff er den Ukrainer an und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf offener Straße bis die Kollegen eintrafen.



Der 35-jährige Ukrainer erlitt mehrere Verletzungen im Gesicht und im Bereich des Oberkörpers. Ein hinzugezogener Rettungswagen verbrachte den Mann in ein Krankenhaus.



Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle beim beschuldigten Rumänen ergab einen Wert von 2,25 Promille. Es wurde eine Anzeige wegen Gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.



