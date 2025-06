POL-HST: Nachmeldung: Unbekannte Frauenleiche am Strand von Dierhagen

Dierhagen (ots) -



Wie bereits berichtet, wurde am Mittwochabend (04.Juni) eine unbekannte leblose Frau am Strand von Dierhagen gefunden.

Siehe dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6049353



Aufgrund eines Zeugenhinweises wurde die Polizei über einen Vermisstenfall aus Berlin informiert, der im Zusammenhang mit den aufgefundenen Frauen stehen könnte. Eine Überprüfung und der Abgleich beider Fälle miteinander, führte dazu, dass die Identität der unbekannten Toten geklärt werden konnte.

Es handelt sich bei der Frau um eine 73-jährige, aus Berlin stammende Deutsche.



Die Umstände des Todes sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.



