POL-HRO: Zwei Fußgängerinnen von Auto angefahren - 72-Jährige im Krankenhaus verstorben - Zeugenaufruf

Schwerin (ots) -



Die Polizei bittet um Zeugenhinweise nach dem tödlichen Verkehrsunfall am Mittwochabend (04.06.2025) in der Schweriner Weststadt.



Ein 86-jähriger Autofahrer erfasste mit seinem PKW zwei Fußgängerinnen. Eine der beiden Frauen erlag ihren Verletzungen im Krankenhaus, die zweite befindet sich weiterhin in medizinischer Behandlung. Wir berichteten: https://fcld.ly/2025-06-04erstmeldung und https://fcld.ly/2025-06-05zweitmeldung.



Zur Aufklärung des Unfallgeschehens kam ein Sachverständiger zum Einsatz. Auch eine Beeinflussung durch Medikamente wird geprüft. Eine Blutprobenentnahme beim Autofahrer wurde am Unfalltag veranlasst.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.



Zur Aufklärung der Gesamtumstände sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0385 5180-2224 oder per E-Mail unter kk.schwerin@polmv.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Juliane Zgonine

Telefon: 0385 5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell