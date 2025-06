POL-NB: Verkehrsunfall mit 1,44 Promille

Barth (LK V-R) (ots) -



Am 06.06.2025 gegen 00:40 Uhr, teilte ein Anrufer der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mit, dass ein PKW auf der Landstraße zwischen Müggenburg und Ablage gegen einen Baum gefahren ist. Das Fahrzeug soll im Bereich des Motorraumes qualmen. In Folge dessen verlegten ein Rettungswagen, die Feuerwehr und die Polizei zur Unfallstelle. Hier konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer erheblich alkoholisiert war. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,44 Promille. Am Fahrzeug (Seat Ibiza) entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Der Führerschein des 18- jährigen Fahrzeugführers wurde durch die Polizei sichergestellt. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.



