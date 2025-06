POL-NB: Verkehrsunfall auf dem Neubrandenburger Friedrich- Engels- Ring

Neubrandenburg (ots) -



Am 05.06.2025 gegen 15:50 Uhr kam es in Neubrandenburg auf dem Friedrich-Engels-Ring, zwischen der Abfahrt Lessingstraße und der Abfahrt Neustrelitzer Straße, zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein 74-jähriger Fahrzeugführer übersah beim Spurwechsel einen Transporter und verlor auf Grund des Aufpralls die Kontrolle über den geführten PKW. Anschließend kam es infolge des Kontrollverlustes, zu einem Zusammenstoß mit einem vorausfahrendem PKW, welcher auf ein weiteres Fahrzeug aufgeschoben wurde. Es entstand ein Sachschaden an den vier beteiligten Fahrzeugen in Höhe von insgesamt ca. 20.000 Euro. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Jedoch sind zwei der beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit.

Der beteiligte Fahrzeugführer des Transporters entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Neubrandenburg bittet Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Transporter machen können, um Mithilfe. Hinweise werden durch die Polizei Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395 5582 5224 oder unter www.polizei.mvnet.de sowie durch jede andere Polizeidienststelle entgegengenommen.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell