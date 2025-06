POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Ribnitz-Damgarten (LK VR) (ots) -



Am 05.06.2025 kam es gegen 17.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einer Gemeindestraße in Klockenhagen. Beteiligt waren eine Radfahrerin sowie ein Personenkraftwagen. Nach vorliegenden Erkenntnissen kam die beteiligte 53-jährige Radfahrerin entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung einer Einbahnstraße auf eine Kreuzung, auf welcher sie die Vorfahrt des 72-jährigen PKW- Fahrers missachtete.



Infolge dessen kam es zum Zusammenstoß, bei welchem die Frau auf das Fahrzeug des Unfallgegners stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Für die weitere medizinische Behandlung wurde die Radfahrerin ins Krankenhaus verbracht. Der Fahrzeugführer des PKW blieb unverletzt.



Warum die Radfahrerin die Vorfahrt des PKW missachtete, ist nun Teil der polizeilichen Ermittlungen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro



