POL-NB: Ladendieb an Flucht gehindert

Am Dienstag, den 04.06.2025 kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Oststadt von Neubrandenburg. Ein dortiger Ladendetektiv konnte beobachten, wie ein männlicher Tatverdächtiger über eine gesperrte Kasse den Markt mit gefüllten Taschen verließ. Auf Ansprache hat der Tatverdächtige den Ladendetektiv zur Seite gestoßen und versuchte, zu flüchten. Daran konnte er jedoch gehindert werden und wurde durch den Detektiv gemeinsam mit einem weiteren Mitarbeiter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Währenddessen versuchte der Täter immer wieder zu fliehen. Verletzt wurde in diesem Zusammenhang niemand. Im Zuge der Anzeigenaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Mann Ware im Wert von 12,00 Euro in seinen Hosentaschen entwendet hat.



Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 29-jährigen Ägypter.



