POL-NB: Hohe Promillezahlen im Straßenverkehr

Am 03.06.2025 gegen 18:45 Uhr kriegen die Kollegen des Polizeireviers Friedland den Hinweis, dass ein augenscheinlich alkoholisierter Fahrer mit seinem PKW aus der Ortschaft Woldegk losfahren soll. Kurze Zeit später konnte der besagte PKW auf der B104 zwischen Sponholz und Pragsdorf durch einen Streifenwagen festgestellt und kontrolliert werden. Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 51-jährigen deutschen Mann, der bei einer Atemalkoholkontrolle einen Wert von 2,54 Promille pustete. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.



Ebenfalls nach einem Bürgerhinweis konnten Kollegen in Neustrelitz am 04.06.2025 gegen 19:35 Uhr eine zuvor beschriebene Person auf einem Fahrrad in der Schulstraße auf Höhe der Feuerwehr feststellen. Der Atemalkoholtest ergab bei dem 40-jährigen deutschen Radfahrer einen Wert von 3,39 Promille.



Weiterhin am 04.06.2025 stellten die Kollegen des Polizeireviers Röbel gegen 17:40 Uhr einen auffälligen Radfahrer in der Roßstraße in Röbel fest. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle pustete der 55-jährige Radfahrer 2,94 Promille.



Allen drei Männern wurde die Weiterfahrt untersagt und die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Es erfolgte im Anschluss der Verkehrskontrollen eine jeweilige Blutprobenentnahme und gegen alle Beschuldigten wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.



