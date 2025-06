POL-ANK: Unfallflucht nach Überholvorgang

Rathebur (ots) -



Am 04.06.2025 kam es gegen 07:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der B109.

Der 36-jährige deutsche Fahrer eines Ford Transit befuhr die B109 aus Richtung Borckenfriede in Richtung Rathebur. Kurz vor einer leichten Linkskurve scherte der hinter ihm fahrende Pkw Audi zum überholen aus. Aufgrund des plötzlich auftretenden Gegenverkehrs musste der 36-Jährige bremsen und wich nach rechts aus, um dem Audi das Einscheren zu ermöglichen. Beim Ausweichen kollidierte der 36-Jährige mit der Schutzplanke. Der Audi-Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht.

Es entstand ein Sachschaden von 10.250 Euro.



Die Polizei ermittelt nun und sucht nach Zeugen, welche Angaben zum beteiligten Audi und dessen Fahrer machen können. Sie werden gebeten, sich an die Polizei in Anklam unter der Telefonnummer 03971 251 0, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Kimberly Schätzchen

Telefon: 03971 251 3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell