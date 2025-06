POL-NB: Überfallener Mann nach Raub in Neubrandenburg gesucht

Neubrandenburg (ots) -



Am Dienstag, den 03.06.2025 soll es gegen 15:50 Uhr zu einem Raub in der Sponholzer Straße kurz vor der Ravensburger Straße in Neubrandenburg gekommen sein. Zeugen der Tat meldeten sich im Nachhinein im Polizeihauptrevier Neubrandenburg und schilderten eine aggressive Auseinandersetzung. Demnach sollen zwei bislang unbekannte tatverdächtige Personen einen älteren Herren zu Boden gestoßen und Geld aus dem mitgeführten Portemonnaie entwendet haben. Als der Mann die beiden Täter verfolgte, um sein Geld wiederzubekommen, wurde er von diesen körperlich angegriffen. In diesem Moment kam ein Zeuge hinzu und wollte die Situation beruhigen. Hierbei wurde dieser durch eine weitere männliche Person, die ebenfalls hinzu kam, im Gesicht verletzt. Es wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen. Kurze Zeit später entfernten sich die Personen in unbekannte Richtungen.



Durch die Zeugen wurden die beiden tatverdächtigen Personen wie folgt beschrieben. Die männliche Person sei ungefähr 18 Jahre alt gewesen und trug eine weiße Jacke mit Streifen. Die tatverdächtige Frau wurde auf circa 50 Jahre geschätzt und trug helle Kleidung mit einem hellen Kopftuch.



Der angegriffene Mann soll ungefähr 48 Jahre alt sein. Er trug ein Baseballcap, eine Brille und eine Lederjacke. Zum momentanen Zeitpunkt liegen der Polizei keine weiteren Hinweise zu dem Mann vor. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei nach dem Geschädigten. Wenn Sie Opfer dieser Straftat wurden, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter der 0395-5582-5224. Auch wenn Sie weitere Hinweise zu den Tätern oder dem Mann geben können, sind die Ermittler für jede Hilfe und Unterstützung aus der Bevölkerung dankbar. Die Polizei ermittelt wegen Raubes und Gefährlicher Körperverletzung.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell