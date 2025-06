POL-HRO: Polizei nimmt drei Tatverdächtige nach Ladendiebstahl in Baumarkt vorläufig fest

Schwerin (ots) -



Am Mittwochnachmittag nahm die Polizei drei Männer im Alter von 18, 20 und 36 Jahren nach einem Ladendiebstahl in einem Baumarkt vorläufig fest. Die Tatverdächtigen sollen Waren im Gesamtwert von über 300 Euro entwendet haben, darunter Kleidungsstücke, Handschuhe und technische Geräte.



Ein 18-jähriger Tatverdächtiger versuchte während des Vorfalls zu flüchten. Er wurde jedoch durch zwei couragierte Zeugen verfolgt und gestellt. Die Zeugen begleiteten den jungen Mann anschließend zurück zum Baumarkt.



Die beiden weiteren Tatverdächtigen, 20 und 36 Jahre alt, hatten den Markt vor dem Eintreffen der Beamten bereits verlassen. Dank eines weiteren aufmerksamen Zeugen konnten die Männer in der unmittelbaren Umgebung des Tatortes angetroffen werden.



Alle drei Tatverdächtigen, die bereits polizeibekannt sind, wurden vorläufig festgenommen. Der Verdacht, dass die deutschen Männer gemeinschaftlich gehandelt haben könnten, ließ sich bislang nicht erhärten. Die Ermittlungen wegen Ladendiebstahls dauern an.



Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den beteiligten Zeugen für ihr umsichtiges und mutiges Handeln.



