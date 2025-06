POL-HRO: 53-Jährige missachtet Vorfahrt eines Motorradfahrers und kollidiert mit diesem - 54-Jähriger schwer verletzt

Teterow/ Landkreis Rostock (ots) -



Am heutigen Morgen kam es gegen 10:10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Teterow. Nach vorliegenden Erkenntnissen befuhr eine 53-jährige Frau mit ihrem Transporter den Fischersteig in Richtung Grüner Weg. Auf Höhe der Abzweigung zum Kapitän-Kaempff-Weg bog sie unvermittelt nach links ab. Dabei kollidierte sie mit einem ihr entgegenkommenden und vorfahrtberechtigten 54-jährigen Motorradfahrer mit ihrer linken Fahrzeugfront. Der Motorradfahrer wurde aufgrund des Zusammenstoßes auf den Bürgersteig rechts neben der Fahrbahn geschleudert und erlitt hierbei schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Für die weitere medizinische Behandlung wurde der Verletzte zunächst in das Krankenhaus nach Teterow verbracht und von dort mittels Rettungshubschrauber nach Neubrandenburg geflogen.



Beide Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf 20.000EUR geschätzt. Während der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen musste die Unfallstelle zeitweise voll gesperrt werden. Warum die 53-Jährige die Vorfahrt des Motorradfahrers missachtete, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell