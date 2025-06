POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen bei Herrnburg

Herrnburg (ots) -



Am gestrigen Abend kam es auf der Verbindungsstraße zwischen Herrnburg und Duvennest zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden, eine von beiden schwer.



Gegen 18:45 Uhr befuhren die beiden unfallbeteiligten PKW, ein Skoda und ein Dacia, die Verbindungsstraße in Richtung Duvennest. Aufgrund eines entgegenkommenden LKW bremste der Fahrer seinen Skoda auf der schmalen Fahrbahn bis zum Stillstand herunter. Der Fahrer des dahinter fahrenden Dacias erkannte dies offenbar nicht rechtzeitig und fuhr auf den stehenden Skoda auf.



Der 65-jährige Fahrer des Skoda wurde hierbei leichtverletzt. Seine 61-jährige Mitfahrerin wurde durch eingesetzte Rettungskräfte schwerverletzt ins Klinikum gebracht. Der 62-jährige Fahrer des Dacia blieb unverletzt.



Sein Fahrzeug war aufgrund des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.



Die Verbindungsstraße wurde zur Unfallaufnahme und Beräumung der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt. Gegen 20:30 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden.



