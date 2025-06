POL-HRO: Zwei Fußgängerinnen von Auto angefahren - 72-Jährige im Krankenhaus verstorben (Ergänzungsmeldung)

Schwerin (ots) -



Am Mittwochabend ereignete sich in der Schweriner Weststadt ein Unfall, bei dem ein Pkw zwei Fußgängerinnen erfasste.

Wie heute bekannt wurde, erlag die 72-jährige Fußgängerin aus Schwerin ihren Verletzungen im Krankenhaus.



Nach bisherigen Erkenntnissen war der 86-jährige Autofahrer vor dem Zusammenstoß mit den beiden Frauen bereits mit zwei parkenden Fahrzeugen kollidiert. Anschließend prallte er gegen eine Schutzplanke sowie ein weiteres geparktes Auto, bevor sein Wagen schließlich zum Stehen kam.



Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Unfallhergang dauern an.



