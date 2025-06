POL-HRO: Schwere Körperverletzung am ´Schnatermann´ - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Rostock (ots) -



Am vergangenen Donnerstag, den 29. Mai 2024 (Christi Himmelfahrt), kam es gegen 16:50 Uhr im Bereich des Ausflugslokals "Schnatermann" in Rostock-Stuthof zu einer schweren körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 45-jähriger Deutscher bleibende gesundheitliche Schäden erlitt.



Nach bisherigem Ermittlungsstand soll der Geschädigte auf dem Parkplatz des Ausflugslokals zunächst von zwei Männern verbal bedrängt worden sein. Als er in seinen Mercedes-Transporter stieg, sollen die Tatverdächtigen die Beifahrertür geöffnet haben und mit den Fäusten mehrfach auf ihn eingeschlagen haben. Nachdem der 45-Jährige daraufhin das Fahrzeug verließ, hätten die beiden Tatverdächtigen die Angriffe fortgesetzt und ihn am Boden liegend getreten. Zudem soll ein dritter männlicher Tatverdächtiger hinzugekommen sein und sich ebenfalls an den körperlichen Übergriffen beteiligt haben.



Infolge der Gewalteinwirkung erlitt der Geschädigte unter anderem eine schwere Augenverletzung, die zum vollständigen Verlust der Sehfähigkeit auf einem Auge führte.



Die Polizei geht nach Auswertung erster Spuren davon aus, dass sich zur Tatzeit zahlreiche Personen im Bereich des Tatortes aufhielten. Die Kriminalpolizei bittet deshalb Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder zu den Tatverdächtigen geben können, darum, sich zu melden.



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern entgegen.



