POL-ANK: Unbekannte setzen Fahrzeug in Brand

Wolgast (ots) -



Am Morgen des 05.06.2025 wurden der Einsatzleitstelle der Polizei gegen 03:00 Uhr mehrere brennende Fahrzeuge in der Wolgaster Robert-Koch-Straße gemeldet.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen wurde ein geparkter Transporter durch bislang unbekannte Täter in Brand gesetzt. Das Feuer habe dann vom Transporter auf die beiden daneben parkenden Fahrzeuge übergegriffen.

Die Fahrzeuge brannten komplett aus, wodurch ein Schaden von ca. 45.000 Euro entstand.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung.



Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Täter machen können. Wenn Sie Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden Sie gebeten, sich an die Polizei in Wolgast unter der Telefonnummer 03836 2520, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Kimberly Schätzchen

Telefon: 03971 251 3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell