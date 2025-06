POL-NB: Unbekannte Frauenleiche am Strand von Dierhagen (LK Vorpommern-Rügen)

PR Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am 04.06.2025, gegen 18:20 Uhr, stellte eine 28-jährige Urlauberin

aus Dresden ca. einen Meter vom Strand Dierhagen entfernt eine

bäuchlings, leblos im Wasser treibende Frau fest. Sie begab sich

umgehend ins Wasser, zog die Person an Land und verständigte die

Rettungskräfte. Der eingesetzte Notarzt konnte nur noch den Tod der

Frau feststellen.

Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Derzeit gibt es keine Hinweise

auf ein Fremdverschulden. Da die Verstorbenen keine Ausweisdokumente

bei sich hatte, ist die Identität derzeit unklar. Aus diesem Grund

bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Verstorbene wird auf ca. 60 Jahre geschätzt, ist ca. 1,60m bis

1,65m groß, von normaler Statur und hat schulterlange braune Haare.

Bekleidet war die Frau mit einer schwarzen Hose, orangefarbenen

Socken, roten / rosafarbenen Sneakern, einem Jeanshemd, einem grünen

/ dunkelblauen Shirt und einer schwarzen Jeansjacke.

Wer die Frau kennt oder Hinweise zu ihrer Identität geben kann, wird

gebeten, sich an das Polizeirevier in Ribnitz-Damgarten unter

03821875-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu

wenden.





