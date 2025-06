POL-HRO: 39-Jähriger mit Machete wird durch Polizei zu Boden gebracht

Rostock (ots) -



Am 04.06.2025 gegen 21:00 Uhr kam es im Giordano-Bruno-Weg Rostock zu

einem Polizeieinsatz mit mehreren Streifenwagen. Ein 39-Jähriger

wollte sich Zutritt zur Wohnung seiner ehemaligen Partnerin

verschaffen. Diese informierte daraufhin die Polizei. Im

unmittelbaren Wohnbereich der Geschädigten konnten die Beamten den

Mann mit einer Machete in der Hand feststellen und forderten ihn zum

Niederlegen auf. Der Aufforderung kam der Tatverdächtige zunächst

nicht nach und es wurde der Schusswaffengebrauch angedroht. Nach

mehrere Minuten und mehrfacher Ansprache legte der Tatverdächtige die

Machete vor sich auf den Boden, aber die Machete befand sich noch

unmittelbar in Reichweite und griffbereit. Aufgrund dessen wurde

Reizstoffgas eingesetzt und im Anschluss wurde der Tatverdächtige

mittels mitgeführten Schild zu Boden gebracht und gefesselt. Der

hinzugezogene Rettungswagen behandelte die gereizten Augen und nahm

ihn mit ins Krankenhaus, wo auf Grund der Alkoholisierung von fast

zwei Promille unter anderem eine Blutprobenentnahme durchgeführt

wird.

Für weitere Personen bestand keine Gefahr. Die Ermittlungen wegen

Bedrohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Hausfriedensbruch

sowie Verstoß gegen das Waffengesetz werden von der Kriminalpolizei

geführt.



Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



