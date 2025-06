POL-HRO: Zwei Fußgängerinnen werden vom Auto angefahren und schwerverletzt

Schwerin/Weststadt (ots) -



Am 04.06.2025 um 18:40 Uhr wurde der Polizei ein schwerer Unfall in

der Hans-Fallada-Str. in Schwerin gemeldet. Zwei weibliche

Fußgängerinnen (55 und 72 Jahre) wurden durch einen 86-jährigen

Autofahrer angefahren und dadurch lebensbedrohlich sowie

schwerstverletzt. Weiterhin wurden mehrere geparkte Fahrzeuge

beschädigt. Alle beteiligten Personen wurden zur medizinischen

Behandlung ins Krankenahaus verbracht. Der bei dem Unfall entstandene

Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. Der Unfallhergang ist

momentan Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hierzu kam die

DEKRA zum Einsatz.



Hinweise zum Unfallgeschehen können telefonisch unter 0385/5180-2224,

über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder persönlich in den

Polizeidienststellen bekannt gegeben werden.



Alle am Unfall beteiligten Personen haben die deutsche

Staatsangehörigkeit.



Nils Schneider

Polizeioberkommissar

Polizeihauptrevier Schwerin



