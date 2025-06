LWSPA M-V: Glimpflicher Ausgang eines Sportbootunfalls auf dem Schweriner Außensee - Bootsführer unter Einfluss von Alkohol festgestellt

Waldeck (ots) -



Am 04.06.2025 erhielt die Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) Schwerin gegen 02:00 Uhr nachts Kenntnis von einem Notfall auf dem Schweriner Außensee. In Höhe der Insel Lieps soll ein Sportboot gekentert sein. Die Beamten verlegten mit einem Schlauchboot sofort in Richtung des Unfallortes. Vor Ort wurden am Ufer der Insel Lieps vier Mitglieder der Besatzung eines motorisierten Sportbootes wohlbehalten angetroffen.

Nach ersten Erkenntnissen der Wasserschutzpolizei war dieses Sportboot, mit dem alle vier Personen zur Nachtzeit unterwegs waren, in Höhe der Insel Lieps gekentert. Daraufhin sind alle Personen über Bord gegangen. Glücklicherweise konnten die Verunfallten nach wenigen Minuten schwimmend und leicht unterkühlt das Ufer der Insel erreichen und den Notruf der Polizei wählen. Gleichzeitig alarmierte Rettungskräfte stellten keine weiteren Verletzungen bei den betroffenen Personen fest.

Die Polizeibeamten nahmen im Rahmen der ersten Befragung Alkoholgeruch bei dem verantwortlichen Bootsführer wahr. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,85 Promille. Aus diesem Grund wurde bei dem Bootsführer eine Blutprobenentnahme angeordnet sowie der Sportbootführerschein sichergestellt. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Ermittlungen wurde das verunfallte ca. fünf Meter lange Boot kieloben treibend in der Nähe des Unfallortes durch die Polizeibeamten gesichert und anschließend durch die Feuerwehr in eine nahegelegene Marina verbracht. Betriebsstoffe traten nicht aus.

Gegen den 26jährigen verantwortlichen Sportbootführer aus dem LK Nordwestmecklenburg wurde eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Schiffsverkehrs aufgenommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

PHKin Petra Kieckhöfer

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell