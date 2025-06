POL-HRO: Polizei in Parchim sucht Eigentümer eines Fahrrades

Details anzeigen Wer vermisst dieses Fahrrad oder kann Hinweise auf den Eigentümer geben? Wer vermisst dieses Fahrrad oder kann Hinweise auf den Eigentümer geben?

Parchim (ots) -



In Parchim sucht die Polizei den Eigentümer eines Fahrrades, das am 1. April dieses Jahres in der Ludwigsluster Straße beschlagnahmt wurde. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle gab der 37-jährige alkoholisierte Fahrradfahrer gegenüber den Polizisten an, dass das weinrote Damenfahrrad gestohlen sei. Da bislang keine entsprechende Diebstahlsanzeige vorliegt, kann das Fahrrad keinem Eigentümer zugeordnet werden. Die Polizei in Parchim (Tel. 03871 6000) fragt: Wer vermisst das Fahrrad vom Hersteller BBF bzw. kann Hinweise auf den Eigentümer geben? Auch über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de/onlinewache können Hinweise gegeben werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell