POL-HRO: Unachtsamer E-Bike-Fahrer bei Auffahrunfall in Rastow schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Rastow ist ein E-Bike-Fahrer auf einen stehenden PKW aufgefahren und verletzte sich dadurch schwer. Nach Angaben von Zeugen sei der 44-jährige E-Bike-Fahrer freihändig unterwegs gewesen und habe dabei auch ein Smartphone benutzt. In der weiteren Folge sei der 44-Jährige gegen 16:30 Uhr in der Straße "Pulverhof" auf ein am rechten Fahrbahnrand stehendes Auto scheinbar ungebremst aufgefahren. Dabei zersplitterte die Heckscheibe des PKW VW, wodurch sich der E-Bike-Fahrer Kiefer- und Schnittverletzungen im Gesicht zuzog. Er musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Schwerin gebracht werden. Insgesamt wird der Sachschaden auf 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei führte vor Ort die Verkehrsunfallaufnahme durch und appelliert an alle Zweiradfahrer zur sicheren und vorschriftsmäßigen Fahrweise.



