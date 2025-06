POL-ANK: Transporter rollt ins Gleisbett

Ückeritz (ots) -



Am heutigen Morgen gegen 7:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Ückeritz. In der Bäderstraße rollte ein unzureichend gesicherter Transporter eigenständig von einem Parkplatz sowie über den angrenzenden Bordstein und kam anschließend im nahegelegenen Gleisbett zum Stehen. Im Fahrzeug befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen.

Zur Sicherung der Unfallstelle wurde das Gleis vorübergehend für den Zugverkehr gesperrt. Der Transporter ist nach Bergung durch den Abschleppdienst wieder fahrbereit.

Der 57-jährige deutsche Eigentümer des Transporters konnte ausfindig gemacht werden. Es entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro.



