POL-HRO: Straßenbahn kollidiert mit Pkw - rund 17.000 Euro Sachschaden

Am heutigen Mittwochmorgen kam es gegen 08:30 Uhr in der Rostocker Südstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren beide Fahrzeuge die Nobelstraße vom Südstadtcenter kommend in Richtung Ortsausgang. Beim Abbiegen nach rechts in die Ernst-Haeckel-Straße kollidierte der 61-jährige Fahrer eines Opel-Transporters mit der parallel zu ihm fahrenden Straßenbahn.



Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten musste der Straßenbahnverkehr in beide Richtung sowie die Zufahrt zur Ernst-Haeckel-Straße für rund eine Stunde gesperrt werden.



Im Zuge der bisherigen Ermittlungen ergeben sich Hinweise, dass der 49-jährige Straßenbahnfahrer möglicherweise ein Signal übersehen haben könnte. Die abschließende Klärung des genauen Unfallhergangs sowie der Verantwortlichkeit ist jedoch Gegenstand der laufenden Untersuchungen.



Die beiden benannten Personen sind deutsche Staatsbürger.



