POL-HST: Verfolgungsfahrt endet für Motorradfahrer mit mehreren Anzeigen

Stralsund (ots) -



Am heutigen Mittwoch (04.06.2025) stellte die Polizei kurz nach Mitternacht während der Streifenfahrt ein Motorrad im Stralsunder Stadtgebiet fest. Der Fahrzeugführer fuhr offensichtlich mit weit überhöhter Geschwindigkeit, teilweise sogar nur auf dem Hinterrad.



Auf die Anhaltesignale der Polizisten reagierte die Person vorerst nicht und flüchtete vor den Einsatzkräften. Dabei habe dieser die allgemeinen Vorschriften im Straßenverkehr missachtet, sei grob verkehrswidrig und rücksichtslos gefahren. Nach einer wilden Verfolgungsfahrt von der Seestraße bis zur Greifswalder Chaussee konnte das Zweirad anschließend gestoppt werden.



Der 18-jährige deutsche, aus der Region stammende Fahrer legte einen Führerschein vor, der daraufhin nach staatsanwaltschaftlicher Anordnung eingezogen wurde. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellte sich ebenfalls heraus, dass der junge Fahrer vermutlich nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. So muss dieser sich zukünftig wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Jennifer Sänger

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell