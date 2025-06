POL-NB: Waldbrand im Bereich Löcknitz (LK Vorpommern-Greifswald)

PHR Pasewalk (ots) -



Am 03.06.2025, gegen 16:00 Uhr, kam es bei Löcknitz zu einem

Waldbrand. Die 30 eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren

aus Pasewalk, Löcknitz und Belling konnten den Brand schnell löschen.

Durch das Feuer wurden auf einer Fläche von ca. 5000 Quadratmeter

mehrere Bäume beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf

ca. 2.000,- Euro geschätzt. Personen wurde nicht verletzt. Die

Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung

aufgenommen.







Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell