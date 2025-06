POL-NB: Brand einer Lagerhalle bei Zwiedorf (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Malchin (ots) -



Am 03.06.2025, gegen 13:00 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zum

Brand einer Lagerhalle eines Landwirtschaftsbetriebes bei Zwiedorf

gerufen. Bei Eintreffen der Kräfte stand die ca. 90m mal 10m große

Halle bereits im Vollbrand. In dieser lagern etwa 600 bis 700

Strohballen. Auf dem Dach der Halle ist Photovoltaikanlage montiert.

Zur Brandbekämpfung sind 111 Kameraden von 14 Freiwilligen

Feuerwehren der umliegenden Gemeinden eingesetzt.

Nach Angaben der Feuerwehr werden die Löscharbeiten noch bis in die

Morgenstunden des 04.06.25 andauern. Solange bleibt die L273 zwischen

Ivenack und Zwiedorf voll gesperrt.

Derzeit ist völlig unklar, wie es zum Brandausbruch gekommen ist.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wird die Kriminalpolizei die

Ermittlungen zur Brandursache vor Ort aufnehmen.

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der entstandene

Gesamtsachschaden wird auf mindestens 350.000 Euro geschätzt.





