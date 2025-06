POL-NB: Kamen die Diebe mit eigenem Traktor?

Leizen (ots) -



Von einem landwirtschaftlichen Betrieb in Leizen ist ein Dreiseitenkipper der Marke Conow verschwunden. Dieser große Anhänger lässt sich auch nicht eben mal in einen Transporter hieven und stehlen. Vermutlich haben die Diebe einen Traktor genutzt, um das landwirtschaftliche Arbeitsgerät mitgehen zu lassen.



Bei dem Anhänger handelt es sich im Detail um einen grünen CONOW Zweiachs-Dreiseitenkipper HW 180 mit dem amtlichen Kennzeichen MÜR-A318.



Der Landwirt stellte den Verlust am vergangenen Mittwoch (28.05.) fest und rief die Polizei. Die ersten Ermittlungen und Spurenauswertungen haben noch nicht zum entscheidenden Hinweis geführt.



Daher bittet die Kripo um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer hat im Zeitraum zwischen dem 22.05 und dem 28.05. (vormittags) verdächtige Personen im Bereich des Betriebs gesehen? Zum Beispiel auf einer der Zufahrten, die zum Gelände führen? Das Gelände liegt an der B198, unmittelbar hinter der Autobahnabfahrt von der A19/Leizen in Richtung Plau. Womöglich ist jemandem ein Traktor oder ein anderes großes Zugfahrzeug aufgefallen, das den Anhänger des Geschädigten abtransportierte. Es könnte sowohl nachts als auch tagsüber passiert sein, da in dem Bereich sowieso landwirtschaftlicher Fahrbetrieb herrscht. Eventuell kann jemand auch Angaben zum Verbleib des Anhängers machen, weil er irgendwo gesehen wurde oder zum Verkauf angeboten.



Sachdienliche Hinweise können an die Polizei Röbel unter 039931 / 8480 oder an jede andere Polizeidienststelle übermittelt werden.



