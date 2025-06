POL-HRO: Vermeintlicher Munitionsfund: Grundschule in Grevesmühlen evakuiert

Grevesmühlen (ots) -



Am heutigen Vormittag ist auf dem Gelände einer Grundschule in Grevesmühlen ein granatenähnlicher Gegenstand entdeckt worden. Polizei und Feuerwehr haben den Bereich umgehend weiträumig abgesperrt.



Die Grundschule, der angrenzende Hort sowie nahegelegene Wohngebäude sind durch Einsatzkräfte der Feuerwehr vorsorglich evakuiert worden. Derzeit ist die Einfahrt zum Ploggenseering voll gesperrt. Infolge dessen kommt es in diesem Bereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen, die auch Auswirkungen auf einzelne Busverbindungen haben können.



Eltern werden von der Schule über die laufenden Evakuierungsmaßnahmen informiert.



Der Munitionsbergungsdienst ist bereits verständigt und befindet sich auf dem Weg zum Einsatzort, um den Gegenstand zu prüfen und gegebenenfalls zu bergen.



