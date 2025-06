POL-HRO: 39-jähriger Rostocker nach Durchsuchung in Untersuchungshaft

Rostock (ots) -



Ein 39 Jahre alter Mann ist heute in Rostock dem Haftrichter vorgeführt worden und sitzt nun in Untersuchungshaft. Er steht unter anderem im Verdacht, in nicht geringen Mengen mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben.

In den Morgenstunden hatten Einsatzkräfte der Kriminalpolizeiinspektion Rostock mit Unterstützungskräften der Polizeiinspektion Rostock sowie des Landesbereitschaftspolizeiamtes MV die Wohnung des Deutschen in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt durchsucht. Dabei wurden neben Dealerequipment und einer höheren Summe Bargeld auch diverse Betäubungsmittel wie Kokain, Haschisch und Marihuana sichergestellt. Zudem konnten die Einsatzkräfte mehrere Waffen auffinden. Der Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rostock festgenommen und noch am Vormittag dem Haftrichter vorgeführt.



