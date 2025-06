POL-HRO: Verkehrsunfall auf der BAB19 sorgt für mehrstündige Sperrung

Dummerstorf/Landkreis Rostock (ots) -



Zu einem Verkehrsunfall mit über 67.000EUR Sachschaden kam es am Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr auf der BAB 19 zwischen den Anschlussstellen Malchow und Linstow in Fahrtrichtung Rostock. Ein LKW-Fahrer übersah hierbei einen Absperranhänger, welcher für Brückenarbeiten aufgestellt war und kollidierte frontal mit diesem. Infolgedessen fuhr der LKW in die Außenschutzplanke und kam nach ca. 50 Metern zum Stehen. Der 43-jährige ukrainische Fahrer wurde vor Ort medizinisch begutachtet, blieb aber unverletzt. Der Grund für die Kollision soll, laut Aussagen des Fahrers, Sekundenschlaf gewesen sein. Der LKW musste abgeschleppt werden. Die Richtungsfahrbahn Rostock war im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für ca. 3 Stunden voll gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Diana Schmicker

Telefon: 03843 266-303

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell