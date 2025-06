POL-NB: Zwei PKW und LKW in Unfall bei Alt Gaarz verwickelt

Alt Gaarz (ots) -



Auf der Strecke zwischen Alt Gaarz und Neu Gaarz aus Fahrtrichtung Waren ist es heute Morgen gegen 07:00 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei PKW und einem LKW gekommen.



Aus derzeitiger polizeilicher Sicht fuhr der 60 Jahre alte LKW-Fahrer auf der Kreisstraße, hinter ihm ein 24-jähriger Autofahrer und dahinter ein 21-jähriger Autofahrer. Der 21-Jährige wollte beide Fahrzeuge überholen und war wohl schon auf Höhe des hinteren Teils des LKW, als auch der 24-Jährige ausscherte, um wiederum selbst den LKW zu überholen. Mutmaßlich hat er dabei übersehen, dass der andere Autofahrer noch überholte. Der 24-Jährige stieß dadurch gegen den anderen PKW-Fahrer. Dadurch drehte sich dessen Auto und fuhr in den Anhänger-Teil des LKW hinein.



Beide Autos mussten abgeschleppt werden, der LKW-Fahrer konnte seine Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen.



Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 46.000 Euro geschätzt.



Durch den Unfall wurde der 21 Jahre alte PKW-Fahrer, der als erstes überholte, leichtverletzt.



Zur Unfallaufnahme war die Straße kurzzeitig vollgesperrt, danach konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Mittlerweile ist die Straße wieder komplett frei.



Die beiden Autofahrer sind Deutsche, der LKW-Fahrer Pole.



