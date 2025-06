POL-NB: Warnung vor bestimmter Bettler-Masche

Mirow / Landkreis MSE (ots) -



In der Seenplatte - genauer im Bereich Mirow - sind gestern zwei rumänische Männer aufgefallen, die entlang der Landesstraße zwischen Roggentin und Granzow mit ihrem schwarzen VW Passat standen. Sie sollen dort gegen 18:00 Uhr gebettelt haben. Ein aufmerksamer Zeuge merkte sich Aussehen der Männer und das rumänische Kennzeichen des Autos und informierte die Polizei.



Die Beamten trafen die 29 und 22 Jahre alten Männer im Auto auf Höhe Userin an und kontrollierten sie. Der Ältere ist einschlägig polizeibekannt. Nach den Maßnahmen setzten sie ihre Fahrt fort, da zumindest mit Stand gestern Abend keine aktuellen, strafrechtlichen Vorwürfe geltend gemacht werden konnten.



Es besteht dennoch der dringende Verdacht, dass es sich um reisende Täter handelt, die unter anderem Geld für Sprit erbetteln wollen und für Betrugsstraftaten wie Vortäuschen einer Notlage in Frage kommen könnten, um unter falschen Voraussetzungen, also betrügerisch, an Geld zu kommen.



Dabei ist nicht auszuschließen, dass mehrere Personen mit dieser Zielrichtung derzeit im Landkreis unterwegs sind und "ihr Glück" weiter versuchen.



Die Polizei bittet um erhöhte Aufmerksamkeit! Wem solche Bettler auffallen: 1. Polizei unter 110 rufen und 2. auf keinen Fall auf die vermeintliche Notmasche hereinfallen und Geld geben.



Nun wäre ja nichts schlimmer, als das Menschen, die wirklich in Not sind, wegen solcher Betrüger keine Hilfe bekommen. Tipp der Polizei dazu: Wer sich unsicher ist, ob jemand am Straßenrand wirklich in Not ist, ruft die Polizei und bittet um Mithilfe und nennt dabei den Standort und die Situation so genau wie möglich.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell