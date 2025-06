POL-HRO: Täter nach Raub gestellt und in Untersuchungshaft

Schwerin (ots) -



Die Schweriner Polizei nahm in der Nacht von Samstag zu Sonntag einen 28-jährigen Mann syrischer Herkunft auf dem Marienplatz fest. Zuvor rief eine 25-jährige Frau gegen 01:00 Uhr den Notruf, da ihr in der Lübecker Straße, kurz hinter der Bahnunterführung, gewaltsam die Handtasche entwendet wurde.



Laut Angaben der Geschädigten folgte ihr der Mann aus Richtung Innenstadt einige Zeit auf ihrem Heimweg. An besagter Örtlichkeit sprach der Tatverdächtige die Deutsche mehrmals unter einem Vorwand an und fragte, ob er ihr Telefon kurz nutzen dürfe. Als sie dies vehement verneinte, entriss ihr der Syrer die Handtasche und gab ihr gleichzeitig einen kräftigen Stoß. Die Frau konnte einen Sturz verhindern und wurde durch diese Tathandlung nicht verletzt. Stattdessen soll sie die Verfolgung aufgenommen haben, verlor jedoch in der Severinstraße den Sichtkontakt zum Täter. Am Platz der Freiheit konnte sie auf dem Gehweg ihre zuvor entwendete Handtasche auffinden. Es fehlten die Geldkarte sowie das Mobiltelefon. Daraufhin eilte sie in ihre Wohnung und rief die Polizei.

Mit Hilfe der ersten Täterbeschreibung wurde umgehend eine Nahbereichsfahndung mit mehreren Streifenwagen eingeleitet, in dessen Folge der Gesuchte am Marienplatz aufgegriffen werden konnte. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden die Geldkarte des Opfers sowie diverse Betäubungsmittel sichergestellt. Das geraubte Mobiltelefon konnte weder bei dem Tatverdächtigen, noch trotz intensiver Absuche des Fluchtweges aufgefunden werden.



Der Tatverdächtige wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zunächst in Gewahrsam genommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Schwerin Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen und den Vollzug angeordnet.



Die Kriminalpolizei Schwerin ermittelt nun gegen den 28-Jährigen wegen Raubes als auch wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.



