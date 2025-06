POL-NB: Sägespaltautomat gestohlen

Altenhagen (ots) -



Von einem privaten Gelände in der Langen Straße in Altenhagen/Philippshof ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Anhänger, der als Sägespaltautomat dient, gestohlen worden. Der Wert der Arbeitsmaschine liegt bei etwa 25.000 Euro.



Auffällig ist das amtliche Kennzeichen AT-WW1: es ist grün.



Wem der Anhänger auffällt oder wer sachdienliche Hinweise zum Diebstahl machen kann, wendet sich bitte an die Polizei in Malchin unter 03994 / 2310.



