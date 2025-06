POL-HRO: Vermisstenfahndung nach 82-jährigem Mann aus Schwerin

Schwerin (ots) -



Die Polizei sucht derzeit nach einem 82-jährigen Mann aus Schwerin. Die Person wurde zuletzt am heutigen Tage, den 02.06.2025, gegen 10:00 Uhr im Schweriner Heliosklinikum auf der Station D4 gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Derzeit ist nicht auszuschließen, dass für den Vermissten eine Gefährdung besteht.



Foto der vermissten Person: https://fcld.ly/2025-06-02



Die bisherigen Ermittlungen und Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der vermissten Person.



Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:



ca. 180cm,



Stark gerötete Augen,

Durchschnittlicher Körperbau,

Dement,

Keine akute Medikation notwendig,

Keinen Wohnsitz / ehem. Wohnsitz in Schwerin



Zur Bekleidung ist folgendes bekannt:



Kariertes Hemd (blau weiß),



Blaue Jeanshose (lang),

Keine Jacke



Die Polizei bittet mit dem angefügten Foto um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer die vermisste Person gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Schwerin (Tel. 0385/5180-2224) zu melden.



Die regionalen Medien werden ebenfalls um Unterstützung gebeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Kristin Hoffmeister

Telefon: 0385 5180-3005

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell