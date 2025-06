POL-NB: Einbruch in Imbiss

Friedland (ots) -



In den Imbiss des Freibads in Friedland, in der Woldegker Chaussee, sind Unbekannte eingebrochen. Der oder die Täter haben entweder selbst Hunger gehabt oder wollten womöglich eine Feier ausstatten. Es wurden Esswaren im Wert von etwa 250 Euro gestohlen. Der größere Schaden wurde allerdings durch den Aufbruch verursacht: etwa 1000 Euro.



Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Der Tatzeitraum ist etwas länger. Er liegt zwischen dem 23.05., etwa 08:00 Uhr, und dem 30.05., etwa 08:00 Uhr.



Hinweise können an die Polizei Friedland gerichtet werden unter 039601/300224 oder via Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell