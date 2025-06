POL-HRO: Unbekannte stehlen Oldtimer aus Garage - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots) -



Nachdem Unbekannte in der zurückliegenden Woche einen Oldtimer aus einer Garage im Wismarer Stadtteil Dargetzow gestohlen haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Offenbar sind der oder die unbekannten Täter in der Zeit vom 28. bis zum 30. Mai gewaltsam in die Garage im Rohlsdorfer Weg eingedrungen und haben das darin befindlich Fahrzeug, einen silberfarbenen Mercedes 560 SL, entwendet. Der Oldtimer trug zur Tatzeit ein amtlichen Kennzeichen mit LBZ-Kennung. Der entstandene Schaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen zum Diebstahl im besonders schweren Fall aufgenommen.



Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeuges geben können, werden gebeten, sich unter 03841 203-0 bei der Polizei in Wismar oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



