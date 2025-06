POL-ANK: Volksverhetzende Schmierereien am jüdischen Friedhof

Pasewalk (ots) -



Wie der Polizei bekannt wurde, beschmierten bislang unbekannte Täter, in der Zeit vom 30.05.2025 00:36 Uhr bis 06:45 Uhr, die Friedhofsmauer und Gedenktafel des jüdischen Friedhofs in der Löcknitzer Straße in Pasewalk mit Hakenkreuzen in einer Größe von ca. 30 cm. Zudem wurden auf eine Garagenwand, einen Metallzaun, ein Tor sowie ein Gartenholztor verfassungsfeindliche Schriftzüge angebracht. Der größte Schriftzug hatte die Maße 2m x 2,5m.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 400EUR.



Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Täter machen können. Wenn Sie Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden Sie gebeten, sich an die Polizei in Pasewalk unter der Telefonnummer 03973 220-0, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



