POL-HRO: Polizei ermittelt nach mehreren Graffitis in Zarrentin und bittet um Hinweise

Zarrentin (ots) -



Nach mehreren Schmierereien in Zarrentin ermittelt die Polizei jetzt wegen Sachbeschädigung und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag im gesamten Stadtgebiet von Zarrentin verschiedene Graffiti-Schriftzüge und Symbole angebracht. Unter anderem wurden zwei Buswartehäuschen, Bänke und Schilder am Badestrand und ein Supermarkt beschmiert. Auch ein Blitzeranhänger des Landkreises wurde verunstaltet. Örtlich betroffen waren hier die Straßen Uferpromenade, Wittenburger Chaussee sowie Am Bahnhof. Dabei nutzen die Täter offenbar blaue, weiße und schwarze Sprühfarbe. Hinweise zu diesen Vorfällen nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847 6060) entgegen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell