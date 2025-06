POL-HRO: Mopedfahrer landet bei Ludwigslust nach Flucht vor Polizei im Straßengraben

Warlow (b. Ludwigslust) (ots) -



Nachdem ein 16-jähriger Mopedfahrer in der Nacht zu Sonntag in Warlow versuchte vor der Polizei zu flüchten, landete er wenig später im mit Wasser gefüllten Straßengraben. Gegen 01:30 Uhr beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung ein mit zwei Personen besetztes Leichtkraftrad bei Warlow zu kontrollieren. Nachdem die Beamten Anhaltesignale und Blaulicht einschalteten, beschleunigte der Fahrer das Fahrzeug stark. Gleichzeitig versuchte der Mitfahrer das angebrachte Versicherungskennzeichen zu überdecken. Nach nur etwa 500 Meter sei das Moped ohne erkennbaren Grund von der Fahrbahn abgekommen und in einen Straßengraben gefahren. Dabei blieb der Fahrer als auch seine 15-jährige Sozia unverletzt. Anschließende Alkohol- und Drogentests waren beim 16-Jährigen unauffällig. Auch eine nötige Fahrerlaubnis konnte nachgewiesen werden. Allerdings fanden die Polizisten am Kleinkraftrad Hinweise auf unerlaubte Umbauten, weswegen die Simson zur technischen Untersuchung sichergestellt wurde. Gegen den Fahrer ermittelt nun die Kriminalpolizei.



