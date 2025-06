POL-ANK: Tragischer Verkehrsunfall endet tödlich

Pasewalk (ots) -



Am heutigen Tag erhielt die Polizei gegen 09:30 Uhr Kenntnis von einem tragischen Unfall in der Richard-Wagner-Straße in Pasewalk. Der 74-jährige deutsche Fahrzeugführer fuhr mit seinem Pkw Kia aus dem Garagenkomplex in der Richard-Wagner-Straße und wollte anschließend nach links auf die vorgenannte Straße biegen. Hierbei übersah er seine 71-jährige deutsche Ehefrau, welche sich linksseitig des Pkw befand. Die 71-Jährige geriet in weiterer Folge unter das Fahrzeug. Durch die eingesetzten Rettungskräfte konnte sie jedoch nur noch leblos geborgen werden.



