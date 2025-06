POL-HRO: Schweriner Polizei sucht Zeugen nach gefährlichem Eingriff in den Straßenbahnverkehr

Schwerin (ots) -



Die Schweriner Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung bei der Aufklärung eines Vorfalles an der Straßenbahnhaltestelle Neu-Zippendorf in der Straße Am Hang.



In den frühen Morgenstunden des 02. Juni 2025 wurden circa 200 m vor der besagten Straßenbahnhaltestelle in Fahrtrichtung Hegelstraße eine Warnbarke sowie ein Elektroroller auf die Schienen der Straßenbahnlinie 2 gelegt. Ein aufmerksamer Bürger informierte gegen 02:40 Uhr die Einsatzleitstelle, da er drei unbekannte Personen dabei beobachtet hatte, wie diese die Gegenstände auf den Schienen platzierten. Nur durch die unverzügliche Informationsweitergabe an den Nahverkehr Schwerin konnte die Fahrerin einer eintreffenden Straßenbahn, diese noch rechtzeitig vor dem Hindernis stoppen und so einen Zusammenstoß verhindern. Sie beseitigte die Gegenstände und setzte unfallfrei ihre Fahrt fort. Die eintreffenden Polizeibeamten leiteten im Nahbereich umgehend eine Fahndung nach den Tatverdächtigen ein, konnten jedoch niemanden feststellen.



Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen.



Die Schweriner Polizei bittet Zeugen, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Nähe aufgehalten und das Geschehen beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zu den Verantwortlichen machen können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nehmen die Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Kristin Hoffmeister

Telefon: 0385 5180-3005

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





