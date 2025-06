POL-HRO: Autofahrerin bei Auffahrunfall nahe Boizenburg schwerverletzt

Boizenburg (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der B5 bei Boizenburg sind drei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Gegen 15 Uhr befuhren vier PKW hintereinander die B5 von Lauenburg kommend in Richtung Boizenburg. Auf Höhe der Ortschaft Horst beabsichtigte das erste Fahrzeug abzubiegen, weshalb die nachfolgenden Autofahrer teils stark abbremsen mussten und es zu Zusammenstöße kam. Dabei fuhr das dritte und vierte Auto jeweils auf das vor ihm fahrende Fahrzeug auf. Bei den Kollisionen wurde eine 46-jährige Autofahrerin schwer sowie ein 63-jähriger Autofahrer und eine 66-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und musste die B5 im Rahmen der Bergungs- und Aufräumarbeiten bis 18:00 Uhr zeitweise voll sperren. Offenbar waren zu geringe Sicherheitsabstände zum Vorausfahrenden ursächlich für die Zusammenstöße.



