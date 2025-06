POL-HRO: 2,47 Promille - 39-Jährige PKW-Fahrerin verursacht Verkehrsunfall in Güstrow

Landkreis Rostock/Güstrow (ots) -



Am 31.05.2024 ereignete sich gegen 23:40 Uhr in Güstrow ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW sowie eines Kleinkraftrades, in dessen Folge eine Person leicht verletzt wurde.



Wie dem aktuellen Sachstand der Verkehrsunfallaufnahme entnommen werden kann, sei die in Güstrow wohnhafte Fahrerin des Volvo aufgrund ihrer erheblichen Alkoholisierung von 2,47 Promille in der Bredentiner Straße erst in den Gegenverkehr geraten und hier frontal mit einem Kleinkraftrad zusammengestoßen. Sowohl der 67-jährige Fahrer, als auch dessen 62-jährige Sozia (Mitfahrerin) stürzten in Folge des Unfalls. Glücklicherweise erlitt der Fahrer hierdurch nur leichte Verletzungen, deren weitere medizinische Versorgung im KMG Klinikum Güstrow erfolgte. Das Kleinkraftrad wurde aufgrund der Kollision stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden mit mehreren Tausend Euro beziffert.



Der Führerschein der vermeintlichen Unfallfahrerin wurde beschlagnahmt. Zudem wurde bei der 39-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Das eingeleitete Ermittlungsverfahren obliegt im Weiteren der Kriminalpolizei in Güstrow.



