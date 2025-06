POL-NB: Polizeieinsatz an Gemeinschaftsunterkunft in Malchin

Malchin (LK MSE) (ots) -



Am 01.06.2025 gegen 20:45 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz an der Malchiner Gemeinschaftsunterkunft in der Poststraße.



Der Polizei wurde gemeldet, dass sich ca. 10 Personen vor der Gemeinschaftsunterkunft aufhalten und dort Einlass begehren. Vor Ort klärte sich auf, dass die Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende nur zufällig zum Ort des Geschehens wurde.



Nach ersten Erkenntnissen bewegte sich am Abend ein 51-jähriger Mann durch Malchin und belästigte mehrere Frauen in der Stadt, in dem er sie anschrie und ihnen auffällig nachging. Die Frauen entfernten sich jeweils verängstigt und holten sich Unterstützung. Nun sollte der Mann zur Rede gestellt werden. Dieser versuchte sich der Situation zu entziehen und suchte die Gemeinschaftsunterkunft auf. Hier erkennte der Sicherheitsdienst die Sachlage sofort und alarmierte umgehend die Polizei.



Die eingesetzten Beamten stellte bei dem Störer einen Atemalkoholwert von 2,41 Promille fest. Es wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet und der Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen.



Bei allen Beteiligten handelt es sich um deutsche Bürger.



