POL-NB: Berauschter LKW-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Sagard auf Rügen (LK V-R) (ots) -



Am 01.06.2025 führten die Kollegen vom Polizeirevier Sassnitz eine Verkehrskontrolle auf der Landesstraße 30 bei Sagard durch. Dabei fiel ihnen gegen 23:45 Uhr ein LKW-Fahrer auf, bei dem ein durchgeführter Drogenvortest positiv reagierte.



Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Wirkung von berauschenden Mitteln eingeleitet. Bei dem 33-jährigen deutschen LKW-Fahrer aus Leipzig wurden eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell