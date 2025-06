POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf Rügen

Garz (LK VR) (ots) -



Am 01.06.2025 gegen 16:45 Uhr kam es auf der L 29 zwischen Putbus und Garz zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der 73-jähriger deutscher Fahrer eines PKW BMW aus dem Landkreis Osnabrück infolge eines gesundheitlichen Problems die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam dabei kurz vor Garz nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit zwei Straßenbäumen. Der Fahrer und seine 75-jährige Ehefrau auf dem Beifahrersitz wurden bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt und mussten ins Klinikum Stralsund eingeliefert werden.

Die freiwillige Feuerwehr von Garz kam zum Einsatz, um den verunfallten PKW zu sichern. Dieser war nicht mehr fahrbereit und wurde deshalb von einem Abschleppdienst geborgen.



Für die weiteren Ermittlungen wurde der Einsatz eines Gutachter der DEKRA angeordnet.



Der Gesamtschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.



Die L29 musste für 4 Stunden voll gesperrt werden. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell