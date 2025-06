POL-HRO: Mann im psychischem Ausnahmezustand vor dem Polizeihauptrevier Wismar

Rostock (ots) -



Am 01.06.2025 kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Sachverhalt mit einem

Mann im psychischem Ausnahmezustand in Wismar.



Dieser erschien im Polizeihauptrevier Wismar und klingelte an der

Wechselsprechanlage außerhalb des Dienstgebäudes. Den Beamten

gegenüber gab er an sich das Leben nehmen zu wollen. Als diese das

Gespräch zu ihm suchten zog der Mann eine Machete aus dem Rucksack

und forderte die Beamten auf, ihn zu erschießen. Den Beamten gelang

es, ein Gespräch zu dem alkoholisierten Störer aufzubauen und ihnen

die Machete zu übergeben. Zwischenzeitlich wurde der Bereich des

Revieres für den Besucherverkehr durch weitere Beamte für den

Besucherverkehr gesperrt und der Rettungsdienst mit einem Notarzt

angefordert. Dem 41-jährigen Störer, welcher angab private Probleme

zu haben wurde die Handfessel angelegt. Anschließend erfolgte seine

stationäre Aufnahme in einem Klinikum. Verletzt wurde während des

Einsatzes niemand.



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



